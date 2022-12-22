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    Akıncı TİHA'dan atılan SAGE Gökçe Güdüm Kiti testi geçti

    Akıncı TİHA'dan atılan SAGE Gökçe Güdüm Kiti testi geçti

    Bayraktar AKINCI TİHA, milli ve özgün olarak geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.
    • 22.12.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 22:31
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    Savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim ürünler her geçen gün artıyor.

    DÜnya markası haline gelen Türk insansız hava araçları için üretilen yeni mühimmatlar da bu alanda en çok üretilen ürünlerden biri oldu.

    Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

    Akıncı TİHA'dan atılan SAGE Gökçe Güdüm Kiti testi geçti VİDEO

    Hedefi yüksek hassasiyetle vurdu

    İHA'nın haberine göre TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile 22 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Bayraktar AKINCI TİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden atış testi icra etmek üzere havalandı.

    Bayraktar AKINCI, gövde altında taşıdığı GÖKÇE güdüm kitine sahip 1000 librelik MK-83 (yaklaşık 455 kg) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

    Akıncı TİHA dan atılan SAGE Gökçe Güdüm Kiti testi geçti #1

    İlk kez test edildi

    Bayraktar AKINCI’nın 20 bin feet irtifadan lazer ile işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan GÖKÇE Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi.

    Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan’daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.

    Akıncı TİHA dan atılan SAGE Gökçe Güdüm Kiti testi geçti #2

    2022’de 1 milyar doları geçen rekor ihracat

    Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75’ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi.

    Baykar’ın 2022’de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98’ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA’lar, son olarak Arnavutluk ile imzalanan sözleşmesiyle birlikte toplamda 27 ülkeye ihraç edildi. Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

    Akıncı TİHA dan atılan SAGE Gökçe Güdüm Kiti testi geçti #3

    Akıncı TİHA dan atılan SAGE Gökçe Güdüm Kiti testi geçti #4

    Akıncı TİHA dan atılan SAGE Gökçe Güdüm Kiti testi geçti #5


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