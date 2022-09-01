Haberler

Gündem Haberleri

Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları

Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HÜRKUŞ ile Akıncı’nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.