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    Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HÜRKUŞ ile Akıncı’nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
    • 01.09.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:17
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    Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları

    TEKNOFEST KARADENİZ’in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı.

    HÜRKUŞ ve Akıncı kol uçuşu yapmış, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

    O anlar paylaştı

    HÜRKUŞ’ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, o anları ayağının tozuyla anlatarak havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını açıklamıştı.

    Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun uçuş öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

    Selçuk Bayraktar, "Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun’da kol kola kanat uçuşunda” ifadelerini kullandı.

    Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları VİDEO

    "Yaşasın tam bağımsız Türkiye"

    Bayraktar ayrıca şunları söyledi:

    "Büyük Taarruz'un 100. yılında, Akıncı'nın kolunda, Vecihi'nin ruhuyla, Milli uçağımız HÜRKUŞ'ta, Milli Mücadelemizin meşalesinin yandığı yer Samsun'da, TEKNOFEST semalarında, uçağa dokunan bir çocuğun heyecanıyla, yüzbinlerle teknoloji yarışmalarına katılmış genç kardeşlerimi ve Milletimizi selamlıyorum. Yaşasın Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlü Türkiye. Yaşasın tam bağımsız Türkiye."

    Bayraktar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

    Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları #1

    Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları #2

    Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları #3

    Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları #4

    Akıncı ve HÜRKUŞ kol uçuşunun nefes kesen anları #5


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