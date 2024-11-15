AKINCI’dan milli mühimmat ile tam isabet

Haber Merkezi

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği büyük ilerlemelerle dikkat çekiyor.

Özellikle Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) alanında geldiği seviye, uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline gelmesine sebep oldu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'lar, sadece Türkiye'nin güvenlik güçlerine değil, dünya genelinde birçok ülkeye de hizmet veriyor.

TEST İÇİN HAVALANDI

Milli TİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden 15 Kasım 2024 Cuma, ELÇİN 82, LAÇİN 82 ve MAM-T mühimmatları ile atış testi icra etmek üzere havalandı.

TAM İSABETLE VURDU

Bayraktar AKINCI’nın ateşlediği yerli ve milli mühimmat MAM-T ile yüksek kabiliyetli güdüm kitlerine sahip ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

ENTEGRASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bayraktar AKINCI TİHA’ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor.

Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.

Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI, gerçekleştirilen atış testlerinde milli mühimmatlar ile hedeflerini tam isabetle vurdu.

80 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Stratejik görevlerdeki başarısıyla öne çıkan Bayraktar AKINCI TİHA, 80 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Milli TİHA, 22 Şubat 2024’te icra edilen testte Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen sınıfında dünyanın en ileri elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etmişti.