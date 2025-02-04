AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yoğun kar geçişleri bekleniyor

DHA

İstanbul'a beklenen kar geliyor..

Sibirya soğukları bugünden itibaren etkili olurken, beklenen karlı hava uzun zamandır güneşin etkisini gösterdiği Marmara'ya bu hafta giriş yapıyor..

İSTANBUL'A ÇARŞAMBA KAR GELİYOR

Meteoroloji tarafından 40 kent için kar yağışı uyarısı yapılırken, İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda yetkililer kara karşı önlemlerini almaya başlarken, İstanbulluları da uyarıyor..

AKOM'DAN UYARI

Son açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

SICAKLIKLAR 4 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

AKOM'un açıklamasında, hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşmesi beklenirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin edildiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE YOĞUN KAR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

AKOM'un açıklamasına göre, çarşamba günü (5 Şubat) öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar (7 Şubat) İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE 10 SANTİMETREYE KADAR KAR KALINLIĞI GÖRÜLEBİLECEK

AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu.

Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

FIRTINA VE DON UYARISI

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet dereceleri şu şekilde sıralandı:

RÜZGAR: 50-61 km/saat

FIRTINA: 62-74 km/saat

KUVVETLİ FIRTINA: 75-88 km/saat

TAM FIRTINA: 89-102 km/saat

KUVVETLİ KAR: 5-20 cm arası

YOĞUN KAR: 20 cm ve üzeri

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı.

Rapora göre İstanbul, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren karlı ve soğuk hava dalgasının etkisine giriyor..