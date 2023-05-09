AKREP II testleri tamamladı! Üretime hazırlanıyor Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı AKREP II dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılması​na imkan verebilecek bir alt yapıya sahip şekilde seri üretime hazır hale geldi.

AA

Türkiye savunma sanayiide kendindenn söz ettiren ülke konumuna geldi.

Planlanan ve hayata geçirilen projelerle dışa bağımlılıktan kurtuluyor.

Bu kapsamda bir yeni projenin daha üretimine başlanıldığı duyuruldu.

Yengeç hareketi dolayısıyla üst seviyede hareket kabiliyetine ulaşan AKREPII, performans, dayanıklılık ve atış testlerini tamamladı.

Üretime geçiyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde Otokar tarafından geliştirilen AKREPII 4x4 yeni nesil zırhlı araç, seri üretime hazırlanıyor.

Yeni nesil zırhlı araç ailesi

Otokar'ın zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladığı AKREP II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır.

Tüm arazilere uygun

Her arazi koşulundaki hareket performansının yanısıra eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılması​na imkan verebilecek bir alt yapıya sahip.

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefle​me sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği AKREP II, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir alt yapı sunuyor.

Teknolojinin imkanlarından en üst derecede faydalanılabilecek şekilde geliştirilen AKREP II yeni nesil zırhlı araç ailesinin ilk üyesi AKREP IIe, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı...

Yüksek hız ve sessizlik avantajları

İleri teknolojileri askeri sahaya taşımada öncü olma hedefiyle tasarlanan araç, geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunuyor.

Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep IIe, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunacak.