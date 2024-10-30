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DHA

Türkiye, Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yılını kutladı.

Bu kapsamda Aksaray'da yürek ısıtan bir olay yaşandı.

Bayram kutlamaları dolayısıyla kentin her yerine Türk bayrakları asıldı.

BAYRAĞI ÖPÜP YOLUNA DEVAM ETTİ

Ortahisar ilçesinde elinde bastonuyla kaldırımda yürüyen bir kadın, bir lastikçiye ait dükkanın önüne asılı olan Türk bayrağını görünce öptü.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrağı öpen kadın, daha sonra yoluna devam etti.