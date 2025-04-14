İHA
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde Ankara yönüne seyreden 27 yaşındaki Ö.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
Kazada sürücü Ö.K. ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, araçtan çıkarılarak Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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