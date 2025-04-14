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İHA

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde Ankara yönüne seyreden 27 yaşındaki Ö.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü Ö.K. ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, araçtan çıkarılarak Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.