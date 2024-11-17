Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aksaray'da müstakil evde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde yalnız yaşayan İ.B., sobayı yaktıktan sonra yattı.

Bir süre sonra sobadan çıkan kıvılcımlar halı ve koltuğun üzerine sıçrayarak yanmaya başladı. Dumanın etkisiyle uyanan İ.B., yangını fark ederek kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede evin içini sararken, İ.B. kendini dışarıya attı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzenine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin içi tamamen alevlere teslim olurken, mahalle sakinleri yangına hortumla müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili araştırma başlatıldı.