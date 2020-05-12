Akyazı'da 60 yaşındaki kadın koronayı yaydı

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Virüs taşıdığını bilmeden iftar, taziye ve mevlitlere katılan kadının ardından 46 kişide daha koronaya rastlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde 60 yaşındaki H.A. isimli bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan testler sonucunda kadında, koronavirüs tespit edildi.

Kadın, karantina altına alınırken; filyasyon ekipleri onun temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı.

BİRÇOK KİŞİYE YAYDI

H.A.'nın hastaneye gitmeden önce virüs taşıdığını bilmeden iftar, taziye, mevlitlere katıldığı belirtildi. Bunun üzerine dün 59 kişiye korona testi yapıldı ve bugün bu kişilerden 46'sının testi pozitif çıktı.

Başlatılan inceleme sürüyor.