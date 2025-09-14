"Alevilerin haini çoktur" diyen Merdan Yanardağ için RTÜK harekete geçti

Tele 1 ekranlarında yayın yapan Merdan Yanardağ, skandal sözlere imza attı.

Daha önce yine birçok söylemiyle tepki çeken Yanardağ, bu kez alevileri hedef aldı.

"Alevilerin haini olmaz mı? Olur" diyen Yanardağ devam eden sözlerinde ise şöyle dedi:

"Alevi bilmem ne, dedi falan. Edebiyatla bu iş olmaz. Alevilerin haini çoktur. Tıpkı diğer milletlerin ve inançların olduğu gibi olur. Alevilerin de haini olur."

Bu sözler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda gerekenin yapılacağını söyledi.

"MAZUR GÖRÜLEMEZ"

"Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez." diyen Şahin şöyle devam etti:

"NEFRET SÖYLEMİ"

Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği “Alevilerin haini çoktur.” ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir.

"GEREKEN YAPILACAK"