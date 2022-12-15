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    Ali Babacan: Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum

    Ali Babacan: Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum

    Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitingde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Selahattin Demirtaş'a hukuksuzluk yapıldığını ve bunu kabul etmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 18:36
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    İBB Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, yargılandığı davada YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verildi.

    Kararın ardından İBB binası önünde yapılan toplantıdan sonra bugün adres yine aynıydı.

    Bu kez mitinge 6'lı masanın liderleri de katıldı.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kürsüye çıkarak halka hitap etti.

    Babacan, İmamoğlu hakkında verilen kararı kabul etmediğini söylerken tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve geçtiğimiz aylarda hapis ve siyasi yasak cezası alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da andı.

    "Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum"

    Babacan şöyle konuştu:

    "Bu haksızlığı reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan Hanım’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum.

    Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelerle kayyum atamasını reddediyorum.

    Onun için buradayım isyanımızı feryadımız tüm İstanbul duysun tüm Türkiye duysun diye buradayım."

    Ali Babacan: Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum VİDEO

    Ali Babacan: Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum #1


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