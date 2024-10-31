Ali Babacan: Esenyurt'ta belediyeyi CHP'den değil milletten aldınız

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

DEVA Partisi Lideri Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

"DEMOKRASİYE VE MİLLETİN TERCİHİNE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENİN"

Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hükümetin seçimi kaybettiği yerlerde adeta bir rövanş uygulaması olarak gördüğü kayyum uygulaması demokrasi ve temel hakların ihlal edilmesidir. Esenyurt’ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir.



Toplumun sinir uçlarıyla oynayan çağrılar yapmak yerine, hukuka uyun, yargıyı araç olarak kullanmaktan vazgeçin. Demokrasiye ve milletin tercihine saygı duymayı öğrenin.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.

Özer, çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Tutuklamanın ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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