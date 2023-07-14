Ali Babacan: Helalinden kazanılmış bir seçim değil Katıldığı programda seçim sonuçlarını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçimleri helalinden kazanmadığını iddia etti.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktı.

14 Mayıs’ı 28 Mayıs’a bağlayan seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha galip çıktı.

Seçimlere 6’lı masa adı altında girerken HDP’nin desteğini de beraberinde götüren muhalefette yenilgiye rağmen en fazla kar elde eden grup ise küçük partiler oldu.

CHP küçük partilere 38 vekil verdi

Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden tam olarak 38 vekil aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığı bir kez daha tartışılırken, Deva Partisi diğer partilerle hareket etmeyerek seçimlerde en büyük kendilerini verdiğini ifade ettiler.

Seçimlerden sonra ilk kez canlı yayına çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıktı.

KRT TV programına katılan Ali Babacan seçim sürecini ve CHP listelerinden seçime girmelerine kadar birçok konuya değindi.

"Ben hep söylüyorum helalinden kazanmadılar"

Babacan'ın programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçimleri helalinden kazanmadığını iddia etti.

Ali Babacan açıklamasında şunları söyledi:

Bu seçimi kazandılar ama ben hep söylüyorum helalinden kazanmadılar. İnsanlara doğruları göstermediler. İnsanlar yalan söylediler. Evet kazandılar ama helalinden kazanılmış bir seçim değil, Erdoğan içinde AK Parti içinde.

"Teklif CHP'den geldi"

Ayrıca Babacan, CHP listelerinde seçime girme teklifinin CHP'den geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

CHP listelerinden seçime girme teklifi CHP’den geldi, bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bize gösterilen simülasyonlarda bizim katkılarımızla 32 vekil daha fazla çıkarılacağı ifade edildi.

"CHP'ye biz milletvekili kazandırdık"

DEVA Partisi'nin sayesinde CHP'nin birçok ilde oylarını arttırdığını da iddia eden Babacan şöyle devam etti: