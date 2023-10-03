Ali Babacan: Sırf iktidar yeni anayasa diyor diye ‘istemezük’ demeyiz Gazetecilerle bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu. Babacan, "Sırf iktidar yeni anayasa diyor diye ‘İstemezük’ demeyiz. Sorumlu muhalefet anlayışı bu değil" dedi.

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6'lı masanın ortaklarından olan ve CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA Partisi, yerel seçimlere ise kendi logosuyla gireceğini açıkladı.

6'lı masayla girdiği seçimden umduğundan fazlasını alan Ali Babacan, seçim kaybetme nedenlerini ve gündeme dair gelişmeleri ise gazetecilerle değerlendirdi.

6'lı masanın çalışma kültürü kamuoyuna tam anlamıyla yansıtamadıklarını belirten Babacan, topluma güven veremediklerini de itiraf etti.

Yeni anayasaya dair de konuşan Babacan, "Sırf iktidar yeni anayasa diyor diye ‘İstemezük’ de demeyiz. Sorumlu muhalefet anlayışı bu değil." ifadelerini kullandı.

"Ortak liste teklifi CHP'den geldi"

CHP listelerinden Meclis’e girmelerine yönelik eleştirilerle ilgili “Ortak liste teklifi CHP’den geldi. Üzülüyorum söylenenlere, kızıyorum da.” diyen Babacan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek olmaları ile ilgili de “Millet İttifakı’ndaki birliktelik bitti. İlk, ‘bitti’ diyen de biz olmadık. Diğer partilerde de iş birliği psikolojisi yok.” diye konuştu.

"6'lı masa etrafında toplanmak önemliydi"

Babacan şu açıklamalarda bulundu:

“Kendini muhafazakar, seküler, demokratik, Atatürkçü diye tanımlayanların Altılı Masa etrafında toplanması çok önemliydi. Siyasi tarihimizde başka da örneği yok. Ama bu çalışma kültürü maalesef kamuoyuna tam yansıyamadı.

Altı parti olarak uzlaşı halinde, kavgasız gürültüsüz bu ülkeyi yönetebiliriz konusunda topluma güven veremedik. İkna edebildiğimiz seçmen oranı yüzde 48’de kaldı. Yüzde 50 artı 1’e ulaşamadık.”

"İstemezük demeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı ile ilgili “Erdoğan’ın anayasa çağrısını samimi buluyor musunuz?” sorusunu da yanıtlayan Babacan, şöyle konuştu:

Hükümet beş yıldır yeni anayasa diyor ama bugüne kadar tek maddelik bir çalışma dahi getirmedi önümüze. Dolayısıyla bu konudaki samimiyetlerini ölçemiyoruz. Çalışmaya nasıl, nerede başlayacaklar bilemiyoruz. Meclis’te mi olacak yoksa külliyede mi yapacaklar?



Hükümetin anayasaya uymadığını, yeni anayasa istemelerinin değerli olmadığını da birkaç defa söyledim. Ancak şimdi yeni kurulmuş bir hükümet var.



Vatandaşımız yüzde 52 oranında kredi açmış bu iktidara. Dolayısıyla bu iktidarın şu anda söylediklerine peşin hükümlü de bakmayız. Sırf iktidardan geldi diye kötü bakmayız. Sırf iktidar yeni anayasa diyor diye ‘İstemezük’ de demeyiz. Sorumlu muhalefet anlayışı bu değil.

"Komisyon çalışmalarına destek veririz"