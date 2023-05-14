Ali Babacan ve eşi oyunu kullandı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, oyunu kullandı. Babacan oyunu kullandıktan sonra sosyal medya üzerinden paylaşılan karelerine ise "Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun." notunu düştü.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için bugün sandık başına gitti.

Vatandaşlar sabah saatlerinde oy vermek için okullara gelirken, liderler ve eşleri de sandık başın başına gitti.

Oyunu erkenden kullanan isimlerden birisi de Ali Babacan oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent’te T Emlak Bankası Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Ali Babacan sandık başında, oyunu kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte oyunu kullandı.

Babacan, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün bayram günümüz. Halkımızın egemenliğini ilan ettiği bir gün. Seçimler çok önemli ama iki seçim arasında istişareyle yönetilince demokrasi önemli.

Basın özgürlüğü ile anlamlı. Bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Babacan, "Seçim sonuçlarını belli bir saate kadar kendi arkadaşlarımızla takip ederiz. 9'dan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve genel başkanlar ile takip etme kararı aldık. 9'dan sonra ben de CHP Genel Merkezi'ne geçeceğim." dedi.