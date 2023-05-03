Ali Babacan'a baba ocağında tepki: Güneşi bıraktınız çöplükte yer arıyorsunuz Esnaf ziyareti için Ulus semtine giden DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, Babacan'a AK Parti'den ayrılıp CHP ile beraber olduğu için tepki gösterdi.

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Türkiye, sayılı günler kala seçimlere odaklanmış durumda..

Bu kapsamda sahaya inen partiler, çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kuran Ali Babacan ise uzun yıllardır beklediği karşılığı bulamadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Ulus semtinde bulunan Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki esnafa ziyaret düzenledi.

Baba ocağında tepki gösterildi

Çocukluğunun bu bölgede geçtiğini ve ticareti burada öğrendiğini her katıldığı programda dile getiren Babacan, burada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Yaşanan olayların üzerinden birçok kez siyaset yapan Babacan, bu kez esnaf ziyaretinde vatandaşlardan tepki gördü.

Esnaftan CHP ile birlikteliğine tepki

Ziyaretler esnasında bir vatandaş, Babacan'a AK Parti'den ayrılıp CHP ile yol yürüdüğü için tepki gösterdi.

"Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz"

Babacan'a tepkisini gösteren vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu?



Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz.



Babacan kendine çok ama çok yazık ettin.

Babacan'ın yüzü düştü

Söylenen sözler karşısında yüzü düşen Ali Babacan, vatandaş konuşurken bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.