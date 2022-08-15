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    Ali Babacan'dan 6'lı masaya ön koalisyon protokolü önerisi

    Ali Babacan'dan 6'lı masaya ön koalisyon protokolü önerisi

    6'lı masanın aday belirlememe eleştirilerine yanıt veren Ali Babacan, "Ortak aday belirlendiği anda işler karışabilir diye ciddi ciddi endişeliyim" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 09:39
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    Türkiye'de 2023 seçimlerine hazırlıklar başladı...

    Seçimlere  birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifaktaki partiler çalışmalarını sürdürürken, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan da üçüncü mitingini geçtiğimiz gün Yozgat’ta düzenledi.

    Mitingin ardından programı takip eden gazetecilerle bir araya gelen Babacan, burada 6'lı masa toplantıları ve ortak aday tartışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

    Ön koalisyon protokolü

    6'lı masanın seçimlere az bir zaman kalmasına rağmen hala aday çıkarmamasına ilişkin konuşan Babacan, ilk anda aday çıkarmanın sorun teşkil edeceğini; bunun öncesinde ön koalison protokolünün gerekliği olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

    "Ortak aday belirlediğimizde işler karışabilir"

    "Hedefler ve ilkeler açısından ortak, birkaç sayfalık özet dokümanın olması ve onların toplamı da bir bakıma hem ortak seçim beyannamesi hem de cumhurbaşkanı adayı açısından bir bakıma bir ön koalisyon protokolü.

    Avrupa demokrasilerinde ön koalisyonlar oluyor. Bunun şu an yürüyen model için uygun olacağını düşünüyoruz. Yoksa ortak aday belirlendiği anda işler karışabilir diye ciddi ciddi endişeliyim yani."

    Ali Babacan dan 6 lı masaya ön koalisyon protokolü önerisi #1

    Ali Babacan dan 6 lı masaya ön koalisyon protokolü önerisi #2


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