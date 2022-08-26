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    Ali Babacan'dan Gülşen paylaşımı

    Cezaevine gönderilen Gülşen hakkında paylaşım yaşan Babacan, 'Gülşen’in sözleri inciticiydi, ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:25
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    Ali Babacan'dan Gülşen paylaşımı

    Şarkıcı Gülşen'in nisan ayındaki konseri sırasında imam hatiplileri hedef alan sözleri, tutuklanmasına neden oldu.

    Şarkıcı, "İmam hatiplidir, sapıklığı oradan geliyor" cümlesinin büyük tepki alması sonucunda evinden alınarak adliyeye sevk edilip, ardından da Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine'ne gönderildi.

    Bir kesim bu durumun doğru bir karar olduğunu düşünürken, diğer kesim de 'bu cezayı hak etmedi' ifadelerini savunuyor.

    Ali Babacan'dan paylaşım

    Siyasiler ve ünlüler ise olay anından beri türlü paylaşımlarda bulunyor.

    Bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından düşüncelerini paylaştı.

    Şarkıcının sözlerinin incitici olduğu ancak bu cezayı hak etmediğini düşünen kesimin arasında olduğunu belli eden Babacan, şu ifadeleri kullandı;

    "Karşılığı tutuklama olmamalıydı"

    "Gülşen’in sözleri inciticiydi, kendisi de kabul etti. Hiçbir hakaret tasvip edilemez. Ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı.

    Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır."

    Ali Babacan dan Gülşen paylaşımı #1

    Ali Babacan dan Gülşen paylaşımı #2

    Ali Babacan dan Gülşen paylaşımı #3


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