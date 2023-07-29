Ali Erbaş: Allah'ın kitabını öğrencilerinizin öğrenmeleri için teşvik edin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'de katıldığı Hafızlık İcazet Merasimi’nde, "Müdürlerimize sesleniyorum. Allah'ın kitabını öğrencilerinizin öğrenmeleri için teşvik edin, rehberlik yapın. Bundan siz de kazançlı olacaksınız" dedi.

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DHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Hacı Fatma Kahraman Camisi’nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan ve beraberindekilerin katıldığı merasimde hafızlara icazet belgesi takdim edildi.

"200 bin kadar hafızımız var"

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, daha fazla hafızın olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

2022 yılında 12 bin kadar hafızımız başarılı oldular. İcazetnamelerini aldılar. Elhamdülillah. Şu an itibariyle 200 bin kadar oldu. İcazetnamesi olan hafızlarımızın sayısı. Bir o kadar da hafızlığını tamamlamış ama icazetname almamış olan hafızlarımız var. 400 bin civarında belki daha fazla. Yeterli mi? Değil. Nüfusumuza baktığımız zaman daha fazla hafızımızın olması icap ediyor. Hafızlarımız inşallah eğitimlerini tamamlayıp mihraplarımıza imam olacaklar. Minberlerimizde, kürsülerimizde hatip olacaklar inşallah. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak istiyoruz ki imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz, bünyemizde görev yapan bütün hocalarımız öncelikle hafız olsunlar. Hafızlık, mihrabı minbere, kürsüye çok yakışıyor.

"2000'den sonra hafız kalmamıştı sınıflarımızda"

Kur’an-ı Kerim’in mucize olduğunu söyleyen Erbaş şunları kaydetti:

İnşallah hafızlarımız imam hatip tahsillerini tamamlayıp ilahiyat fakültesi tahsillerini alacaklar. Hafızlarımızdan istiyoruz ki, tefsir doçentlerin, profesörlerin, hadis, kelam, fıkıh, ilahiyat fakültesindeki bütün ana bilim dallarında çalışan hocalarımız hafızlarımızdan olsun. Bunu arzu ediyoruz. İmam hatip liselerinde görev yapan hocalarımız, öğretmenlerimiz hafızlardan olsun. Derslerde, kürsülerde, ders anlatırken hafız öğretmenlerimiz derslerini anlatsınlar. Bunu arzu ediyoruz. Hafızlık o kadar önemli ki Cenabıhak hafızlarımıza bir lütufta bulunuyor. Onları adeta Kur'an'ın muhafızları olarak tanıtıyor. ‘Şüphesiz muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve onun muhafızı biziz.’ Rabbimiz böyle buyuruyor. Cenabıhak hafızlarımızı muhafaza kılıyor Kur'an'ın muhafazası için vasıta kılıyor. Biraz önce Şevki hocamız ifade buyurdular, Kur’an’ı Kerim'in dışında hiçbir kitaba nasip olmayan bir hıfz mucizesi var. Bu bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in dışında ne kutsal kitap olarak addedilen kitaplarda ne de diğer kitaplarda baştan sona yanlışsız, atlamadan ezberlenen bir kitap yok. Bu Kur'an'ın mucizesidir. Allah Resulü Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’a verilen en büyük mucizedir Kur'an. İnişiyle mucize. Muhafazasıyla mucize. Hıfzıyla mucize. Yaşanmasıyla mucize. Ezberlenmesiyle mucize. Okunması, tilaveti mucize. Gönüllerin titreten tilaveti, başka hangi kitabın tilaveti yapabiliyor? Onun için değerli kardeşlerim buralara kolay gelinmedi. 2000’li yıllarda ben 20 yıl ilahiyat fakültesi hocalığı yaptım. Sınıflarımızda 2000 yılından önce 5-10 hafız olurdu. 2000’lerden sonra hafız kalmamıştı sınıflarımızda.

"Bundan siz de kazançlı olacaksınız"

Erbaş, Kur’an-ı Kerim derslerinin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: