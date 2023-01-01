2022'nin son cuma hutbesinde dolup taşan Ayasofya, yeni yılın ilk sabah namazı ile yeniden akına uğradı. Vatandaşlara sabah namazını, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

2022 dün olurken, tüm dünya yeni bir yıla merhaba dedi.

31 Aralığı, yılbaşına bağlayan gece, hem dünya çapında hem de yurt genelinde heyecanla karşılandı.

Yeni bir yıl yaşamanın coşkusu ile dolan vatandaşlar, kendilerine has kutlama yöntemleri ile gecelerini geçirdi.

Ayasofya'da sabah namazı

Megakent İstanbul'da ise binlerce kişi Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti.

Yılın son gününde cuma hutbesi okunan Ayasofya, yeni yılın ilk sabah namazında da doldu taştı.

Sabahın erken saatinde artmaya başlayan Ayasofya’yı Kebir Camisi’ndeki kalabalık, sabah namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı.

Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya’yı Kebir Camisi’ne gelen vatandaşlar içeriye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise vatandaşlara yılın ilk sabah namazını kıldırdı.

Ali Erbaş, Ayasofya'da yeni yılın ilk sabah namazını kıldırdı ViDEO

"Sebep olanlardan Allah razı olsun"

Ayasofya Camii’nin açılmasından dolayı minnet duyan Orhan Çelebi , “Sebep olanlardan Allah razı olsun. Ayasofya’nın açılmasından çok mutluyuz. Burada sabah namazı kılmaktan. Aşırı kalabalık. Ayrı bir Duygu. Ayrı bir güzellik. Ayrı bir maneviyat inşallah. İnşallah namazı kılmayı ümit ediyoruz. Baya yoğun. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Sabah namazını Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kılmak için 80 kilometre yol gelen vatandaş, “Çok güzel bir duygu. Hadımköy’den geliyoruz. 80 kilometre uzaktan geliyoruz” dedi.