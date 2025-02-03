İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hutbe Hizmetleri Çalıştayı"na katıldı.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ali Erbaş, hutbenin milyonlarca insana ulaşmanın en önemli vasıtası olduğunu belirtti.

"HUTBELERİMİZ 22 MİLYON İNSANA ULAŞIYOR"

Erbaş, hutbelerin her hafta 22 milyon insana ulaştığını ifade etti:

Ali Erbaş açıklamalarında şunları söyledi:

Evlerde Diyanet Televizyonu ve Diyanet radyoları vasıtasıyla evlerinde hutbemizi bekleyen binlerce ev hanımı var. Ayrıca hutbemizi bir gün öncesinden internet ortamına koyduğumuz için perşembe gününden acaba; ‘yarınki Cuma Hutbesi’nin konusu nedir?’ diye merak edenleri de saydığımız zaman çok daha fazla rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu kadar önemli bir iletişim vasıtası, topluma dokunma vasıtası olan hutbe ile ilgili yapmış olduğumuz bu çalıştayın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.

"İNSANLARI HAYRA ÇAĞIRMANIN EN ETKİLİ YOLU HUTBEDİR"

Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığına toplumu din konusunda aydınlatma görevi verildiğine dikkati çeken Erbaş, "Bir de Kur’an’ın bize yüklediği bir görev tanımı var; ‘İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte felaha ulaşan onlardır.’ Biz insanları hayra nasıl çağıracağız, iyiliği neyle emredeceğiz, kötülükten nasıl men edeceğiz? Bunu çeşitli yolları var, bu yollar içerisinde en etkili olanı hutbedir" dedi.

"HUTBELERİMİZİ KUR’AN VE SÜNNET ÇİZGİSİNDE HAZIRLIYORUZ"

Erbaş, Peygamber Efendimizin en etkili hutbesinin Veda Hutbesi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

Veda Hutbesi’nde Allah Resulü Efendimizin bize bir vasiyeti var, ‘Size iki şeyi emanet bıraktım, bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız; Allah’ın Kitabı ve Resul’ünün sünneti’ buyuruyor. Bizde hutbelerimizde Allah’ın kitabını ve Resul’ünün sünnetini dikkate alarak olmazsa olmazımız olarak görüyor ve hutbelerimizi bu çizgide hazırlamaya gayret ediyoruz.

YETKİLİLER KATILDI

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın da katıldı.