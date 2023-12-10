Ali Erbaş: Kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım Gazze'deki soykırıma ilişkin konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Nerede durduğumuz önemli; Hakk'ın yanında mı, batılın yanında mı, mazlumun yanında mı, zalimin yanında mı? Bu önemli" dedi.

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AA

Sakarya İl Müftülüğü'nce Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde düzenlenen "Mazlumlara dua, Filistin'e Vefa" buluşması gerçekleştirildi.

Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cemaate sabah namazını kıldırdı.

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığı zulümden aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitap olduğunu anlattı.

"Herkesin Hakk'ın yanında durması lazım"

Hz. Peygamber'in, "Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğuz edin." hadisine atıfta bulunan Erbaş, "O kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım. Nerede durduğumuz önemli; Hakk'ın yanında mı, batılın yanında mı, mazlumun yanında mı, zalimin yanında mı? Bu önemli. Herkesin kendi gücü nispetiyle burada durması, Hakk'ın yanında durması lazım." diye konuştu.

Erbaş, batılın zail olmaya mahkum olduğunu, Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberlerin bu yolda mücadele ettiğini, hatta kimisinin bu yolda can verdiğini dile getirdi.

İsrailoğulları'nın katlettiği peygamberlerin sayısının bilinmediğini söyleyen Erbaş, "Böyle zalim kavimdir İsrailoğulları. Hz. Musa'ya yapmadık zulüm bırakmadılar." dedi.

"Kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım"

Fatiha Suresi'nin ayetlerinden örnekler veren Ali Erbaş, şöyle devam etti:

İsrailoğulları, gazaba uğramış kavimlerden birisi mesela. Allah'ın gazabına uğramış. Kıyamete kadar bu hak batıl mücadelesi devam edecek. Biz imtihan için gönderildik. Bu imtihanı Hakk'ın yanında durarak kazanmamız lazım. Ey Müslümanlar, Hakk'ın, mazlumun yanında durun, peygamberlerin yolunda olun. Bütün peygamberler yeryüzünde Hakk'ı ilan etmek, Hakk'ı duyurmak, Allah'ın adaletini, dinini yeryüzüne tebliğ etmek için gönderildiler. Biz de ümmet olarak peygamberlerin yolunda hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek için varız. Varoluş amacımız bu.

Tarihte "bazı kavimlerin mazlumlara zulümleriyle meşhur olduğunu" dile getiren Erbaş, "Bugün adeta terör örgütü gibi davranarak Gazze'de, Filistin'de masum insanları, bebekleri, çocukları, gün yüzü görmemiş bebekleri katleden zalim İsrail, tarihteki o zalimlerin yolunda yürümeye devam ediyor. O zaman ona karşı ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Değerli kardeşlerim, en büyük silahımız işte bu duruşumuzu sergilemektir." ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, dünyanın vicdanlı insanlarına seslenip zalim İsrail'i durdurmak için mücadele ettiklerini belirterek, herkesin elinden geldiğince mazlumlara maddi ve manevi yardım yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından dua eden Erbaş, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)