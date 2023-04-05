AA

Fanatik Yahudiler, yine Ramazan ayında Müslümanları hedef aldı…

Yahudilerce kutsal sayılan Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme kararı alan fanatik Yahudiler, burada kurban kesme çağrısı yaptı.

Bunun üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek, temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.

Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti.

Mescid'deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı.

İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi'ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle saldırdı.

İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını duyururken; İsrail polisinin ise onlarca kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Türkiye’den her Ramazan ayında bu tarz saldırıların hedefinde olan Filistinlilere destek, İsrail’e ise kınama mesajları gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, bu zulme sessiz kalmadı.

Twitter hesabından bir açıklamaya yayınlayan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

İsrail tarafından ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen baskını ve ibadet eden kardeşlerimizi hedef alan saldırıları lanetliyorum. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayan, türlü zorbalıklarla Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir. İbadet özgürlüğüne, mabetlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail'in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum.