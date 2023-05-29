Ali Erbaş TCG Anadolu'yu ziyaret etti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'yu İstanbul'da ziyarette bulundu.

AA

Türkiye'nin savunma alanında hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu, İstanbul'da ziyaretçi kabullerine devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen Başkan Erbaş, Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren TCG Anadolu'yu gezdi.

Hem inceledi hem bilgi aldı

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen Erbaş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrine yaptığı ziyaretin ardından Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine geçti.

Burada incelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.