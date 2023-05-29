AA
Türkiye'nin savunma alanında hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu, İstanbul'da ziyaretçi kabullerine devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen Başkan Erbaş, Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren TCG Anadolu'yu gezdi.
Hem inceledi hem bilgi aldı
İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen Erbaş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrine yaptığı ziyaretin ardından Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine geçti.
Burada incelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.