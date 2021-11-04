Ali İhsan Yavuz: İstanbul’da gerçekten bir şeyler oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, hafızalara kazınan "Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur" sözlerine ilişkin konuştu. Yavuz, "O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu" dedi.

TVNET'te yayınlanan "Sert Sorular" programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı “Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur.” sözlerine açıklık getirdi.

Taha Hüseyin Karagöz’ün, “Bu sözü neden söylediniz, neyi ifade etmek istediniz?” sorusuna cevap veren Yavuz, “Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu.” dedi.

“'İSTANBUL'DA BİR ŞEYLER OLDU' SÖZÜ BANA AİT”

“İstanbul seçimini yeniletmek istiyoruz sandılar.” şeklinde devam eden Yavuz, şunları söyledi:

“Bize atfedilen sözün aynısı değil, zararı da yok. O gün de söyledim, 'İstanbul'da bir şeyler oldu' sözü bana ait. Ne oldu? Çok şey söyleyebilirim ben size, o tarihlerde saatlerce süren program ve basın açıklamalarımız oldu. O dönemde bana hiç kimse bunların verileri nelerdir diye sormadı. 'Soran olursa, bütün belgeleri paylaşmaya hazırım' dedim. Ben belgesi olmayan hiçbir şeyi ileri sürmedim. 'Delil isteyene vermeye hazırım' dedim ama hiçbir Allah'ın kulu gelmedi. Çok şey oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması.”

Ali İhsan Yavuz: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu VİDEO

“TÜRKİYE'DE TAŞLARI YERİNDEN OYNATTILAR”

O gün yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da hatırlatan Yavuz, “Türkiye'de taşları yerinden oynattılar. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya aykırı davrandı.” ifadelerini kullandı.