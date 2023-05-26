Ali İhsan Yavuz: Sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye kalkıştılar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin ardından 14 Mayıs seçimleri ardından, "CHP'lileri kastediyorum; elinde doğru düzgün sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye, yanıltmaya kalkıştı" dedi.

DHA

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

28. Dönem Milletvekili listesi belirlenirken Cumuhrbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Yapılan seçimler sırasında provokatif paylaşımlar büyük tepkiye sebep oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yavuz, 14 Mayıs'ta açıklama yapmak için birleştirme tutanaklarını beklediklerini belirterek, "Birileri, birilerinden CHP'lileri kastediyorum; elinde doğru düzgün sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye, yanıltmaya kalkıştı." dedi.

"Kendimize bir taban oluşturmuştuk"

Yavuz, yurt dışı oylarında katılım oranının yüzde 55'leri aşacağını belirterek şunları konuştu:

56-57'ye tırmanacak gibi duruyor.



Aslında bu sürecin başında kendi aramızda konuştuğumuzda, kendimize bir taban oluşturmuştuk. Yüzde 55 gibi bir taban. 'Madem bir önceki seçimlerde, 2018'de yüzde 50 katılım oranı gerçekleşti.



Bu sefer yüzde 55'ten aşağıya düşmememiz gerekir' diye bir uğraş vermiştik. 1'inci turda yüzde 53,8'le ancak neticelenmişti orası; ama hedefimiz çok şükür bu turda gerçekleşti.

"ATO'daki sayım, bu sefer sabahlara kadar sürmez"

Pazar günü saat 05.00'ten itibaren seçim sürecine başlayacaklarını belirten Yavuz şu ifadeleri kullandı:

Aslında seçim sabah 08.00'de başlıyor, akşam 17.00'de bitiyor; ama bizim mesai çok öncesinde başlıyor, o sabah ve çok sonrasında bitiyor. Geçen dönemde gördünüz; ATO'daki sayım sabahlara kadar sürdü.



Yine burada bir tespit yapalım. ATO'daki sayım, bu sefer sabahlara kadar sürmez. ATO'daki sayımın, daha doğrusu yurt dışı oylarının sabahlara kadar sayımının sürmesinin nedeni şudur; bazen dedikodular yapılıyor, yalan yanlış şeyler zikrediliyor.



Türkiye'de bir sandıkta normal bir torbadaki oylar sayılıyor. Ama ATO'daki yer kıtlığından ve kurulların azlığı sebebiyle 4 torba, 5 torba sayılıyor.



Dolayısıyla hani 1 torbayı saymak 1 saat sürüyorsa, 4 torbayı saymak 4 saat sürer. Onun için orada biraz uzuyor işler; ama bu sefer daha hızlı olacağını düşünüyorum.



Çünkü bir parça kurul sayısı artırıldı ve pusulada gördüğünüz şekliyle böyle olması sebebiyle, gece 12.00'yi geçmeden ATO'dan da sonuçların geleceğini şahsen öngörüyorum.

"Yüzde 49,5 veya 49,6 olacağını gördük"

Yavuz, 14 Mayıs'ta saat 19.30 sıralarında seçimlerle ilgili neticeyi gördüklerini aktararak, şöyle konuştu: