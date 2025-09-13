Ali Koç'tan MHP sorusuna yanıt: Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz

Fenerbahçe kongre üyeleri, 21 Eylül Pazar günü sandık başına giderek, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanını seçecek.

Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp ile birlikte başkan olmak için yarışacak Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının karşısına çıktı.

MHP'DEN GELEN DESTEK SORULDU

Olağanüstü Kongre öncesi MHP ve Ülkü Ocakları’ndan gelen peş peşe destek açıklamalarıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozan Fenerbahçe Başkanı Koç, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Koç, MHP ve Ülkü Ocakları'nın destek açıklamasına ilişkin, “Gönül bağım var, teşekkür ederim ama camiamızda bu tür açıklamalar pek hoş karşılanmaz.” dedi.

"GÖNÜL BAĞIM VAR AMA CAMİAMIZDA BÖYLE ŞEYLER HOŞ KARŞILANMAZ"

Ali Koç'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle şöyle: