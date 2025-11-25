Ali Mahir Başarır'ın otomobili trafik denetimine takıldı: Araçtan kendi değil iş insanı çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a tahsis edilen TBMM plakalı ve çakar tertibatlı makam aracının, İstanbul’da yapılan denetimde Başarır tarafından değil, iş insanı Mehmet Hazım Giray tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Durumun ortaya çıkması, "resmi araç suistimali” üzerinden yapılanın ne kadar etik olduğuyla ilgili tartışmalara neden oldu.

RESMİ ARAÇ TRAFİK DENETİMİNE TAKILDI

İstanbul’daki uygulama noktasında durdurulan TBMM plakalı araçta yapılan incelemede, direksiyonda CHP'li vekil Ali Mahir Başarır değil, Cityloft ve Marriott Otel zincirinin sahibi turizmci Mehmet Hazım Giray çıktı.

İŞ İNSANI İFADESİNDE "YAKIN ARKADAŞIM, ARACI GÜVENİP VERDİ” DEDİ

Gözaltına alınarak ifadesi alınan Giray, aracı neden kullandığı sorulduğunda “Ali Mahir Başarır yakın arkadaşımdır. Aracı bana güvendiği için verdi.” cevabını verdi.

İş insanının bu ifadesi, TBMM’ye ait makam araçlarının kullanım sınırlarına ilişkin akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

KANUNLAR NE DİYOR?

Oysa 237 sayılı “Taşıt Kanunu” ve ilgili düzenlemeler uyarınca, resmi plakalı araçlar kurum ve görev amacıyla tahsis edilir. Bu araçların “görev maksadı dışında” kullanımı yasaktır.

TBMM’ye ait araçlarda da bu geçerlidir, hatta araç giriş kartlarında “milletvekilinin içinde bulunduğu araçta geçerlidir” ibaresi bulunur. Yani araç, sadece o milletvekili veya ilgili görevli tarafından kullanılmalıdır.

Öte yandan çakar tertibatları ile ilgili olarak, 2019’da TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle milletvekillerinin araçlarına çakar takılabileceği ve geçiş üstünlüğü tanındığı açıklandı. Ancak bu hak, milletvekili ya da “protokol / koruma amaçlı yetkili araçlar” ile sınırlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı da, eski milletvekilleri ya da sivil vatandaşların çakar tertibatı kullanımının yasak olduğuna dair çok net bir çizgi çekti.

TATİL TESİSİ BAĞLANTISI DA GÜNDEME GELDİ

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Ali Mahir Başarır ile CHP milletvekili Veli Ağbaba’nın Kurban Bayramı’nı geçirdiği İzmir Foça’daki Club Med tesisinin de Mehmet Hazım Giray tarafından işletildiği öne sürüldü.