Ali Rıza Temel kimdir? İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Temel'in biyografisi

Ali Rıza Temel, yarım asırdan fazla süredir fikri ve ilmi çalışmalarının yanı sıra tebliğ ve irşad faaliyetlerini de devam ettiriyor. Peki Ali Rıza Temel kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Temel hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu.

İlmi bilgileriyle vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlayan Ali Rıza Temel kimdir, kaç yaşında, nerelidir? gibi sorular seyirciler tarafından merak ediliyor.

Peki Ali Rıza Temel kimdir? İşte hayatı ve kariyerine dair bilgiler..

ALİ RIZA TEMEL KİMDİR?

Ali Rıza Temel, 1946 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi. 1967'de Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nu, 1971’de İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1967-1975 yılları arasında vaizlik yaptı.

1976'da Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak katıldı. Kurs sonunda aynı merkezde asistan olarak görevlendirildi.

1982-1987 yılları arasında Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı merkezdeki İslam Enstitüsü'nde ulumu'l-Kur'an dersleri okuttu.

2011 senesinde emekliye ayrıldı.

Temel halen Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde Arapça ve tefsir dersleri okutmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİ RIZA TEMEL'İN ESERLERİ