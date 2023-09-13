Ali Sabancı tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazası geçirerek ağır yaralanan ve hastaneden taburcu edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın tedavisine evde devam edilecek.

DHA Cemiyet hayatından iş insanı Ali Sabancı'nın hastanedeki tedavisi sona erdi.. 24 Ağustos'ta eşi Vuslat Doğan Sabancı ile evlilik yıl dönümleri için gittikleri tatilde zodyak botla kaza geçiren Sabancı, ölümden döndü. Kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılan ikili, kısa süre sonra Türkiye'ye getirildi. Tedavi altına alınan Sabancı çiftinin kaldığı hastaneye birçok ünlü isim akın ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti. Gerçekleşen tekne faciasından ucuz kurtulan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumları ise iyiye gidiyor. Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edildi. Eşi de taburcu edilmişti Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı. İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza geçiren Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret etti Haberin Detayları Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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