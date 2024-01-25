Ali Yerlikaya açıkladı! Sınır kapısında 109 kilogram uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı Polis ekiplerince Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tırda 109 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan aracın şoförü S.Ö. tutuklandı.

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DHA

Zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

Son olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip çalışması yapıldı.

Tır takibe alındı

Bunun sonucunda da Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.

Ekipler, bir tırı takibe aldı. Uzun süre takip edilen tır, dün Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Uyuşturucu zulası bulundu

Sınır kapısında hazır bekleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri ile gümrük kontrol alanına çekilen tırda arama yaptı.

Narkotik köpekleri 'Nitro' ve 'Millow'un da kullanıldığı aramada, dorse üzerindeki kurşun kaplı zeminin altında özel olarak hazırlanmış uyuşturucu zulası bulundu.

"Toplam 109 kilo kokain ele geçirildi"

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen ve 'Narkogüç-45' adı verilen operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı."

Tutuklandı

Gözaltına alınan TIR şoförü S.Ö., Kocaeli’ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)