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Meteoroloji uyarılarıyla beklenen yağış Karadeniz Bölgesi'nde etkili oluyor.

Yağıştan en çok etkilenen illerden biri Bartın.

Kentte bastıran yağış sonrasında sokaklar göle döndü.

Dereler taşıp, sokaklarda su baskınları yaşanırken, araçlar da sürüklenmeye başladı.

Ev ve iş yerleri sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay bölgesine hareket ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, incelemelerinin ardından bölgedeki son durumu aktararak, felakette can kaybı veya yaralanan olmadığını açıkladı.

Ayrıca Yerlikaya, "Doğu Karadeniz'de sel riski sürüyor, uyarıları dikkate alalım." çağrısında bulundu.

Ali Yerlikaya'nın detaylı açıklaması ise şu şekilde;

Allah tüm afetlerden vatandaşımızı, yurdumuzu korusun. İlk andan itibaren bölgelere geldik. Ekipler tüm ihbarlara koştular. Can kaybımız yok. 137 vatandaşımızı kurtardık. Batı ve Orta Karadeniz’de risk bitti. Ama Doğu Karadeniz’de risk var. Gece 24’e kadar risk sürüyor. Dikkatli olalım. O bölgedeki şehirlerimiz için önlem aldık. AFAD gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanlarımız.