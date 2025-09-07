Ali Yerlikaya duyurdu: 1 milyon 213 bin 520 Suriyeli ülkelerine gönüllü dönüş yaptı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası Suriye'ye gönüllü dönüşlerin hızlandığını belirterek, 2016 yılından bu yana toplamda 1 milyon 213 bin 620 Suriyeli'nin ülkelerine gönüllü dönüş yaptığını bildirdi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 2011 yılında baş gösteren 11 yıllık iç savaşta, binlerce insan öldürülürken milyonlarcası de yerinden edildi. Türkiye, savaş nedeniyle yerinden edilen milyonlarca Suriyeliye kucak açtı. 2024 Aralık ayında muhalif güçlerin Başkent Şam'ı ele geçirmesiyle son bulan içi savaşın ardından Suriye'ye gönüllü dönüşler de başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'ye gönüllü dönüşlere ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, Aralık ayı itibariyle 474 bin 18 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü bildirdi. "ARALIK 2024 SONRASI SURİYE'YE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ HIZ KAZANDI" Ali Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında.



8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. "GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 1 MİLYON 213 BİN 620 KİŞİYE ULAŞTI" 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı.



2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı. "ÜLKEMİZİN GÖÇ YÖNETİMİ DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL ORTAYA KOYMAKTADIR" Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. "GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİNİ BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ" Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz.

