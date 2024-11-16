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Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, burada polis olmak isteyen vatandaşlara yönelik müjdeyi verdi.

Yerlikaya, emniyet teşkilatının güçlenmesi adına 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kapsamında 12 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu.

12 BİN YENİ POLİS MEMURU ALINACAK

Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 8 bin 160 erkek ve 1.440 kadın olmak üzere toplamda 9 bin 600, önlisans mezunlarından ise 2 bin 40 erkek ve 360 kadın olmak üzere toplam 2 bin 400 adayın alınacağını belirtti.

Böylece 12 bin polis adayı, emniyet teşkilatının saflarına katılarak ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapacak.

"AY YILDIZLI ÜNİFORMALARIYLA ÜLKEMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLACAKLAR"

Yerlikaya, "179 yıllık şanlı bir çınar olan emniyet teşkilatımızın üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bu müjdeyi vermekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olacak." ifadelerini kullandı.

Polis adaylarının başvuru sürecine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

POLİS OLMAK İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Peki polis olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor...

Söz konusu şartlar, İçişleri Bakanlığı'nın başvuru takvimiyle birlikte açıklanacak.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da her yıl yapılan alımlar şartlar hakkında ipucu veriyor.

İşte geçmiş yıllarda polis adaylarında aranan şartlar:

1- T.C. vatandaşı olmak.

2- Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

Bir önceki yıl yapılan alımda istenen KPSS dereceleri: Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

'BELİRLENEN PUANIN EN AZ YÜZDE 80'İNİ ALMIŞ OLMA' ŞARTI

4-Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak.

Bir önceki yıl yapılan alımda şehit yakınları ve vazife malulü eş ve çocukları için özel şartlar: Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

5- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.