Yurt genelinde huzur ve güven bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda, suç örgütlerine ve terör örgütlerine geçit verilmiyor.
Organize suç liderleri için düğmeye basan ekipler; tefecilik, gasp, yağma, yaralama ve tehdit gibi çetelerin ensesinde.
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda yeni bir operasyonu duyurdu.
Bakan Yerlikaya duyurdu
Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-7 Operasyonu hakkında hakkında paylaşım yaptı.
1034 firari yakalandı
Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 1034 firarinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
"Müsaade etmedik, etmeyeceğiz"
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları ifade etti:
81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-7" operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
Operasyonun detayları
Yakalanan şahıslardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.
Bu yakalanan şahıslar arasında adam öldürmeden 13 şahıs, hırsızlıktan 342 şahıs, yaralamadan 239 şahıs, cinsel suçlardan 43 şahıs, yağmadan 54 şahıs, dolandırıcılıktan 148 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 90 şahıs, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 9 şahıs, FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 24 şahıs bulunmaktadır.
Operasyona 25 bine yakın personel katıldı
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7 bin 795 ekip ve 24 bin 483 personel ile 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktaya yapılan "Çember-7" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış