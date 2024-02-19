Ali Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediği 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele kapsamında yurtta güçlü ve kararlı operasyonlar sürüyor.



Bu kapsamda, ülkenin her yanında geniş kapsamlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



Son olarak, güvenlik güçleri 9 ilde terör unsurlarına karşı harekete geçti.

Operasyonlara ilişkin duyuruyu ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

9 ilde 214 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” operasyonlarında 9 ilde 214 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var. O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek

1.628 Jandarma personeli operasyonlara katıldı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 123 tim 1.628 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” Operasyonlarında 1.820 ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ ile çok sayıda MAKİNELİ TÜFEK, EYP SİSTEMİ ve PATLAYICI MADDE ele geçirildi.

Ele geçirilenler

Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda;



910 ANTİ-TANK MÜHİMMATI,

910 ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ,

PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ, DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 5 KG PATLAYICI MADDESİ,

Zaman ayarlı EYP anahtar sistemi,

EL BOMBASI,

BOMBAATAR MÜHİMMATI,

HAVAN MÜHİMMATI,

LMGK Makineli Tüfeği,

2 adet MG-3 Makineli Tüfeği,

5 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

1 adet gece görüş dürbünü,

G-3 Piyade Tüfeği,

Keskin Nişancı Tüfeği,

54 adet role,

25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

"Milletimizin duası sizinle"