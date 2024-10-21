Ali Yerlikaya: FETÖ'ye 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi

Haber Merkezi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberi, örgüte bağlı haber kuruluşları tarafından duyuruldu.

Bu haber devlet kanalı tarafından da doğrulandı. FETÖ'yle mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajları verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da FETÖ örgütüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"178 BİN 406 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ’ye yönelik; 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi.

"ELİ KANLI FETÖ'YLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz” sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir.

Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz!

Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."