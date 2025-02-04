Ali Yerlikaya: Müfettiş raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

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21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın faciasında çoğu çocuk 78 canımızı kaybettik.

Acı olay sonrası faciaya yönelik inceleme çalışmaları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni gelişmeyi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, görevlendirilen müfettişlerin raporları tamamlayarak Bolu Valiliği'ne teslim ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İKİ MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİK"

21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı.



Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar.

"BOLU VALİLİĞİ'NE TESLİM EDİLDİ"

Müfettişlerimiz;



Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün),



İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti.



Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

"YANGINDA İHMALİ OLANLAR, HAK ETTİKLERİ CEZALARI ÇEKECEKLER"