Ali Yerlikaya paylaştı! Selin vurduğu Zonguldak Ereğli afet bölgesi ilan edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Zonguldak'ta pazar gününden itibaren etkili olan yağışlar, seli de beraberinde getirdi.

Birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda vatandaş da sel sularına kapıldı.

Kentte ekiplerin çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"54 konut ve 226 iş yeri zarar gördü"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.

Defterdarlık Zarar Tespit Grubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut ve 226 iş yeri zarar gördü.

AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etütlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı.

Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördü.

"Afet bölgesi ilan edildi"

Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.



4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli’sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor.



Karadeniz Ereğli’sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



AFAD Gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kafkametler adlı kuru yük gemisi battı

Kentte kuvvetli fırtına ve yağışın ardından Kafkametler adlı Türk gemisi, mendireğe çarparak battı.

Gemideki 11 mürettebata henüz ulaşılamadı. Bölgede denizden ve havadan arama çalışmaları devam ediyor.