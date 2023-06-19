ensonhaber.com

Mehmetçik; havada, karada, denizde teröristlere göz açtırmıyor.

Yaz-kış demeden vatan savunması yapan kahramanlar, terörle çetin bir mücadele veriyor.

Bir zamanlar hainlerin yaşam alanı olan Şırnak’ta, yapılan başarılı operasyonlarla huzur sağlandı.

Yine de tedbir elden bırakılmıyor.

Bugün kentte 304 operasyon icra ediliyor.

Operasyonlara 13 bin 500 personel katılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kente çıkarma yaptı, mevzilere giderek kahramanlara moral verdi.

Komutanlarla görüşen Bakan Yerlikaya, resmi hesabından bir paylaşım yaparak operasyonlara ilişkin bilgi aktardı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Yüksek rakımlı tepeler, dar geçitler, uçsuz bucaksız vadiler… Ez cümle; ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinin düştüğü terörle mücadele bölgelerinin her noktasında, SİHA’larımızın, silahlı İHA’larımızın, keşif uçaklarımızın ve zırhlı araçlarımızın desteklediği; 900 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timi ile 13 bin 500 personelimizin katılımıyla 304 operasyon icra ediliyor. Rabbim kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız sizinle… Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek…