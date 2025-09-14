Ali Yerlikaya: Terör ve organize suçlarla Söğüt ruhuyla mücadele ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katıldı.

Yerlikaya, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde karşılandı.

Türbe önündeki alperen kıyafetleriyle nöbet tutan askerleri selamlayan Bakan Yerlikaya sonra türbeyi ziyaret ederek dua okudu.

Ardından program türbenin hemen yanındaki stadyumda devam etti.

KUTLU YÜRÜYÜŞÜN İLK ADIMI

İlçeyi kutlu bir yürüyüşün ilk adımı ve bir duanın göğe yükseldiği yer olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya, 744 yıl önce Söğüt'te sadece bir obanın değil, bir ufkun kurulduğun söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan o ilk ateşin yalnızca geceyi değil tarihi, medeniyeti, hakkı ve adaleti de aydınlattığını ifade eden Yerlikaya, "Biz, o ateşin dumanını hala gökyüzünde taşıyan bir milletin evlatlarıyız. Osman Bey'in rüyasında gördüğü o çınar Söğüt'te kök saldı, Domaniç'te gövde verdi. Bursa'da yeşerdi, Edirne'de kudretle büyüdü. Şehirlerin sultanı İstanbul'da ise çağ açıp, çağ kapadı. Bu topraklardan yükselen irade kıtaları aşarak adaletin, merhametin, barışın sesi oldu.

İşte bizler böylesine kutlu bir mirasın varisleriyiz. Bizim tarihimizde kopuş yoktur, bizim tarihimiz maziden atiye yönelen kesintisiz bir yolculuktur. Sultan Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu millet hep aynı idealle yürüdü; Nizam-ı Alem için" diye konuştu.

"BÜYÜK MİRASI YENİDEN KUŞANDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına adım atarken, bu büyük mirası yeniden kuşandıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Türkiye Yüzyılı aslında Söğüt'te başlayan o yürüyüşün bugünkü adıdır. Büyük ve güçlü Türkiye, geçmişin köklerinden geleceğin ufuklarına uzanan büyük davanın adıdır. Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası yaşatmak ve aynı inançla geleceğe yürümek de bizim için bir vazifedir. Ertuğrul Gazi yalnızca bir bey, bir komutan değildi. O, aklı cesaretle, imanı adaletle yoğurmuş bir medeniyet mimarıdır. O, 'Devletin temeli adalettir' sözünü yaşayan ve yaşatandır.



Bugün burada toplanan bizler sadece bir anma töreninde değiliz. Biz emanetimize sahip çıkmaya, tarihle sözleşmemizi yenilemeye geldik. Çünkü biliyoruz, Yörük çadırlarında yanan her ışık, geleceğimizi aydınlatmanın teminatıdır. O çadırlarda doğan her çocuk bu milletin umududur.



O davul sesleri yalnızca şenlik değil, tarihin bize fısıldadığı bir hatırlatmadır. Bu topraklarda devlet kurulmuş ama kibir değil tevazu büyütülmüştür. Burada adalet büyütülmüş, merhamet büyütülmüş, ahlak büyütülmüştür.

"SÖĞÜT RUHUYLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Terörle ve organize çetelerle Söğüt ruhuyla mücadele ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "Bugün geçmişimizin izinde yürürken, geleceğimizi inşa ediyoruz. Söğüt ruhuyla teröre karşı mücadele ediyoruz. Söğüt ruhuyla organize suçla, uyuşturucuyla, fitneyle mücadele ediyoruz. Ecdadımız nasıl ki mazluma siper, zalime set olduysa bizler de bugün aynı irade ile aziz milletimizin hukukunu ve huzurunu koruyoruz.

Ve biliniz ki emaneti omuzlarımızda değil, kalbimizde taşıyoruz. Emanet bizdedir. Ve biz bu emaneti sadece taşımakla değil, onu büyütmek, onu yüceltmekle mükellefiz" dedi.

TÜRK BAYRAKLI GÖSTERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

744'üncü Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösteri yaptı.

Askerlerin, birbirinin üzerine çıkarak oluşturduğu kuleden Türk bayrağı açmaları, ayakta alkışlandı.

Mehteran ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi de ilgiliyle izlendi. Kutlama programı Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde tören geçişiyle sona erdi.

Bakan Yerlikaya, programın ardından Söğüt ilçesinden ayrıldı.