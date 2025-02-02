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Ekiplerce, trafik denetimleri aralıksız bir şekilde sürdürülüyor...

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 23-30 Ocak tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin güncel istatistiklerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımda, gerçekleştirilen denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47 sürücüye işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca verilere göre, en çok ceza kesilen trafik ihlali ise 133 bin 369 sürücüyle hız ihlalinde yaşandı.

3 MİLYON 277 BİN 604 ARAÇ DENETLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda gerçekleştirilen denetimlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

2025 yılının ilk 30 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce "Kamyon, Çekici ve Tanker" cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili toplam:



-424 bin 968 adet denetim,

-135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldı.



Kamyon, çekici ve tanker gibi yük taşımacılığı yapan araçlar, tüm araçların yalnızca yüzde 3,2’sini oluşturmasına rağmen, 2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8’ine bu araçlar karıştı.



Tescil oranı düşük, ölümlü kaza oranının ise yüksek olan bu tür araçların denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz.



TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında:



- 3 milyon 277 bin 604 araç denetlendi.



-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47 sürücüye işlem yapıldı.



-Hız ihlalinde bulunan 133 bin 369,



-Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170,



-Emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845,



-Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 ve



-Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



*Toplam 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldı.

"DENETİMLER ARTTIKÇA, ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARI DA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALMAKTADIR"