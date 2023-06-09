Ali Yerlikaya Uluslararası Oto Kaçakçılarına yönelik operasyonu paylaştı

Kabinenin yeni isimleri, hız kesmeden çalışmalara başladı.
Bu isimlerden biri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.
Devir teslim ile birlikte yemin törenin ardından göreve başlayan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.
Son olarak yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyonunu duyurdu.
Kaçakçılığa geçit vermeyen polis ekiplerinin hedefinde, bu kez uluslararası oto kaçakçıları yer aldı.
"10 ilde 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı"
Ali Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar;
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı.
Operasyon devam ediyor.
Kahraman polislerimiz...
Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin.