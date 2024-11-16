Ali Yerlikaya: Uyuşturucu kaçakçısı Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

Türkiye, üst üste uluslararası suçluların yakalamak konusunda önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor.
Bu başarılar Türkiye'nin uluslararası değerlendirmeler ve listelerde üst basamaklara tırmanmasında önemli rol oynuyor.
En son uyuşturucu ticaretinden uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) aranan bir uyuşturucu kaçakçısının İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandığını paylaştı.
"KUYU-39” OPERASYONUYLA YAKALANDI
Ali Yerlikaya "Türkiye'nin huzuru" etiketi ile paylaştığı masajında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandığını şu ifadelerle duyurdu:
Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı.
"DİFÜZYON MESAJIYLA ARANAN ŞAHISLARI TEK TEK YAKALIYORUZ"
Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz.
"KRİPTOLU CEP TELEFONUYLA İLETİŞİM KURUYORDU"
Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.
KAHRAMAN POLİSLERİ TEBRİK ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yayınladığı mesajında, ayrıca "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz." dedi
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