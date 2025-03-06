Ali Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması: Tedavisi sürüyor

Haber Merkezi

İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan mimar Ece Gürel için tüm ekipler seferber oldu.

36 yaşındaki mimarı bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Ece Gürel, gece saatlerinde sağ olarak bulundu.

Bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Gürel'in tedavisi sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bir paylaşım geldi.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şöyle dedi:

"ŞÜKÜRLER OLSUN SAĞ OLARAK BULUNDU"

AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti.

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"