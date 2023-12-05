Ali Yerlikaya hakkında çıkan İBB adaylığı iddialarına yanıt verdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde ortaya çıkan İBB adaylığı iddiaları için konuştu. Yerlikaya açıklamasında, adaylık gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

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Yerel seçimler için meraklı bekleyiş sürüyor...

31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimler ile yerel yönetimler belirlenmiş olacak.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti'de aday belirleme çalışmaları da son hızla devam ediyor.

Yerel seçimlerde AK Parti, CHP'nin elinde bulunan 11 büyükşehir belediyesini almak için yoğun çaba sarf edecek.

AK Parti'nin İBB adayı merakla bekleniyor

Seçimler öncesi en çok merak edilen ise AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için göstereceği aday.

Ali Yerlikaya'nın ismi konuşuluyor

Bakanlardan, milletvekillerine birçok ismin adaylık için konuşulduğu AK Parti'de İçişleri Bakanı ve eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ismi son dönemlerde sıklıkla konuşulur hale geldi.

Bakan Yerlikaya iddialara cevap verdi

Bakanlığa geldiği süre boyunca yaptığı çalışmalarla her kesimden takdir toplayan Yerlikaya, İBB konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Yerlikaya, toplantının ardından gündemdeki gelişmelere dair soruları yanıtladı.

"İBB adaylığı söz konusu değil"

Yerlikaya, "İstanbul için başkan adaylığı diye bir şey söz konusu değil." dedi.