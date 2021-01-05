Alibaba CEO'su Jack Ma kimdir, kayıp mı? Alibaba CEO'su Jack Ma'nın serveti ne kadar?

Ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletine bağlı Gulaycın köyünde dünyaya gelen ve eğitim hayatında kayda değer başarı gösteremeyen Ma, kurduğu şirket ve internet dünyasındaki başarılarıyla dünyada en çok konuşulan kişilerden bir haline geldi.

ÇİN'İN EN ZENGİNİ

Genellikle holdingleri ile farklı sektörlerde yatırım yapmayı tercih eden Çinli işadamlarından farklı bir yol izleyen Ma, oluşturduğu sanal alışveriş ve sanal ticaret konseptiyle sadece aracılık yaparak ulaştığı 21 milyar 800 milyon ABD doları tutarındaki servetiyle Çin'in en zengini oldu.

Ticareti sanal aleme taşıyarak büyük başarı kazanan Jack Ma, 1995'te ülkenin güneydoğusundaki Hangcou kentinde eşi ve birkaç arkadaşı ile Çin'in ilk internet şirketlerinden "Çin Sarı Sayfası"nı kurdu ve üç yılda 1 milyon dolar kazandı.

İnternet ve ticareti birleştirmekte ustalaşan Ma ve ekibi, 1997 yılında başkent Pekin'de ithalat-ihracat, fuar verileri ve benzeri platformları barındıran birçok devlet kurumuna internet siteleri tasarladı.

Çin'de insanları internet üzerinden, gerçek bir dükkan açmadan mal alıp satmaya, ödeme yapmaya ve alıcılarla buluşturmaya alıştıran Ma'nın adı internetle anılmaya başladı.

ÜNİVERSİTEYİ 3. DENEMESİNDE KAZANDI

Üniversite sınavlarında üst üste iki kez başarısız olan ve ancak üçüncü denemesinde düşük puanlı bir üniversitede iki senelik yüksek eğitim programına girebilmeyi başaran Ma, Alibaba'nın temelini 1999'da sadece 100 bin dolar sermaye ile attı.

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER

Adını ünlü "Alibaba ve Kırk Haramiler" masalından alan şirket, dünyanın dört bir köşesinden ticaret yapmak isteyen insanları bir araya getirdi.

Servetini kısa sürede katlayan "Alibaba" Ma, Taobao adlı elektronik alışveriş sitesi ve Alipay adlı elektronik ödeme sistemiyle Çin'de adeta bir efsane haline geldi.

Dünya genelinde 24 bin çalışan ve 10 binden fazla ortak şirket ile sanal alemde hayallerinin ötesine ulaşan Ma, 15 Ocak 2013'te Alibaba'nın üst yöneticiliğinden istifa ederek yerini gençlere bıraktığını açıkladı.

İNTERNET ADAM

Halen Alibaba Holding Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten ve "İnternet adam" olarak tanınan Jack Ma, Çin'de ve dünyada hayallerinin peşinden koşan 100 milyonlarca gence örnek oldu.

Ma, katıldığı konferans ve toplantılarda sık sık "Ben yapabildiysem günümüz gençlerinin yüzde 80'i de başarabilir" diyerek Çin'deki genç nesle ilham kaynağı oluyor.

Yöneticilik görevini bıraktıktan sonra Çin'in en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliğine karşı mücadele başlatan Ma, "daha yeşil bir Çin için" Nature Conservancy örgütünün Çin'deki yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

E-TİCARET DEVİ ALİBABA

Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden biri olan e-ticaret şirketi Alibaba'nın temeli, 1999'da Çin'in Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da Çinli üretici firmaları dünyanın farklı noktalarındaki tedarikçilerle aracısız buluşturmak amacıyla atıldı.

Ma tarafından 100 bin dolarlık sermaye ile kurulan Alibaba.com'un bugün Alibaba Group adı altında, ABD'den Güney Kore'ye, Hindistan'dan İngiltere'ye yaklaşık 80 ülkede 20 binin üzerinde çalışanı ve 10 binden fazla iş ortağı bulunuyor.

Elektronikten makineye 40 farklı kategoride, 190 ülkeden alıcı ve satıcının iletişime geçebildiği küresel toptan satış platformu Alibaba, milyonlarca alıcı ve satıcıya hizmet veriyor.

ALİBABA CEO'SU JACK MA'NIN SERVETİ NE KADAR?

1999 yılında Alibaba platformunun kurulmasının sağlayan Jack Ma, günümüzde dünya zenginleri arasında ilk arasında yer almakta. Alibaba günümüzde 460 milyar dolarlık değere ve dünya genelinde 100 bin kişiye istihdam etmesiyle bilinmekte. Alibaba CEO'su Jack Ma ise, 38 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında 21.sırada yer alıyor.

Alibaba CEO'su Jack Ma, 55 yaşına yaşında şirketin kurucusu Lucy Peng, teknoloji departmanı Ceo'su Wang Jian ile birlikte peruk takıp deri ceketlerle gösterdiği performansta emekli olduğunu duyurdu.