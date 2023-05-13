Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı Seçime artık sayılı saatler kalırken Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini duyurdu. Alişan açıklamasında, "Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacagız..O gün yanınızdaydım, bugün yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleri için sandık başına gidecek.

Artık seçime sayılı saatler kalırken bazı ünlü isimler, destek verdikleri liderleri açıklamaya başladı.

Destek verdiği ismi açıklayanlardan birisi de Alişan oldu. Şarkıcı Alişan, destek verdiği lideri sosyal medyadan duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Alişan, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini açıkladı.

Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Şarkıcı Alişan, diğer birçok ünlü isim gibi seçim zamanı kimi destekleyeceğini Twitter hesabından duyurdu.

Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteği şu sözlerle açıkladı;

"Tam 26 sene oldu Sn Cumhurbaşkanımız’ı tanıyalı.Son dakıkaya kadar kazanmayı bekleyıp yazanlardan hiç olmadım..Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacagız..

O günde yanınızdaydım,bugünde yanınızdayım..Benim bir oyum var ve oyum Sn @RTErdogan'a sonuna kadar helal olsun.."