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    Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

    Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketi sonucu can kaybı ve yıkım haberlerinin kendisini kederlendiğini aktaran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Allah rahmet etsin” dedi.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 15:38
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    Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

    Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mesajda Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketi sonucu can kaybı ve yıkım haberlerinden dolayı son derece kederlendirdiğini dile getirdi.

    “ALLAH RAHMET ETSİN”

    Aliyev mesajında, "Kendim ve Azerbaycan halkı adına size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ve bu faciadan dolayı başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin.” ifadelerine yer verdi.

    Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı #1

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