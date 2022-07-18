Alkol fiyatlarına beşinci zam! Alkole ne kadar zam geldi?

Alkol fiyatlarına beşinci zam! Alkole ne kadar zam geldi?

Bugün itibarıyla alkollü içki grubuna bir zam daha yapıldığı öğrenildi.Peki alkole ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

2022 yılının başından bu yana alkol fiyatlarına 5 kez zam yapıldı.

Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti.

Temmuz ayı başında ise içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüksek alkollü içeceklere bugün itibarıyla bir zam daha yapıldığını duyurdu.

Peki alkole ne kadar zam geldi?

İşte alkol zammına dair merak edilen detaylar...

Zam haberinin ardından alkol fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Listedeki fiyatların yüzde 15 ila 20 oranında arttığı görüldü.

Ayrıca bu ay itibarıyla biraya da zam beklenirken, zam oranlarının ise netleşmediği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararda alkolde ÖTV oranları değişikliğine gidildiği duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı"



